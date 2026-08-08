Операция "МоЛоЧКа" в действии: дроны СБС поразили еще 12 судов теневого флота России

Украинские дроны продолжают систематически наносить удары по морской логистике российских оккупантов в Черном и Азовском морях. Силы беспилотных систем успешно нанесли удар по очередной группе вражеских судов.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Как СБС уничтожали российские суда?

Во время одной из атак три управляемые ракеты ЗРГК "Панцирь-С1" были нацелены на "Птицу" СБС, однако в районе Геленджика удалось поразить судно теневого флота.

Всего в период с 1 по 8 августа в рамках операции "Птицы" СБС провели операции против 12 судов в Черном и Азовском морях.

ВСУ уничтожают вражеские суда: смотрите видео

С начала операции, которая продолжается с 6 июля, результативно отработано по 218 плавсредствам: 134 – в Азовском море и 84 – в Черном.

Судоходство через Керченский пролив бессрочно заблокировано с 10 июля, на данный момент на 30 суток, до отдельного распоряжения, "Свободолюбивой украинской птицей",

– заявил "Мадяр".

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Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию против энергетической инфраструктуры оккупированного Крыма и других временно оккупированных территорий. Только за 23–24 июля было поражено 19 энергетических объектов.

Украинские военные уничтожили российские бензовозы, которые двигались по территории временно оккупированной Запорожской области. 3-й батальон "Назик" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" уничтожил 2 бензовоза и один автомобиль сопровождения колонны.

Беспилотники ВСУ в течение четырех суток нанесли удары по четырем российским нефтеперерабатывающим заводам и морскому терминалу "Тамань". Враг понес масштабные потери топливной инфраструктуры.