Диверсии России на складах с боеприпасами: как СБУ проникли в засекреченную спецслужбу агрессора
Источник:Брифинг ДБР и СБУ
Служба безопасности Украины рассказала, что смогла проникнуть в специальный род войск российской военной разведки. Благодаря этому СБУ смогли узнать имена всех, кто стоял за диверсиями на складах с оружием.
Украинские правоохранители завершили расследование по российским диверсиям в Сватово и Чехии. В 2015 году спецназовцы страны-агрессора взорвали склады с боеприпасами, которые должны были использоваться для противодействия оккупантам.
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Как СБУ узнали о тайной российской спецслужбе
Вскоре после первого подрыва складов с боеприпасами СБУ получили первую информацию об организаторах теракта от одного из боевиков в Луганской области. Оказалось, что к взрывам причастны российские ССО, подчиняющиеся военной разведке агрессора (ГРУ).
Эту структуру Россия создала в 2013 году специально для ведения неконвенционных боевых действий и диверсий. По информации СБУ, в определенных операциях ССО России могли подчиняться непосредственно Путину.
Среди руководителей российских ССО, которые организовывали теракты на складах с боеприпасами: действующий командующий структурой Валерий Флюстиков, погибший при загадочных обстоятельствах глава ГРУ Игорь Сергун, причастный к отравлению Скрипалей Андрей Аверьянов и бывший охранник Путина Алексей Дюмин.
СБУ удалось установить всю цепочку причастных к этому преступлению за счет агентурного проникновения в ССО России. Службе безопасности Украины удалось получить информацию об участниках, структуре и особенностях этой организации. Агент СБУ помог задокументировать многие преступления ССО России. К сожалению, во время выполнения дальнейших задач он погиб,
– рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Что известно о российских диверсиях в Украине и мире
- Российские спецслужбы целенаправленно уничтожали обороноспособность Украины, прибегая к подрыву складов с боеприпасами. Так, после диверсии вблизи Сватово, врагу удалось уничтожить склады в Балаклее, Калиновке и Ичне.
- Из-за этих диверсий Украина понесла миллиардный ущерб и была вынуждена эвакуировать десятки тысяч граждан, живших вблизи складов. России удалось уничтожить около 210 тысяч артиллерийских снарядов, которых ВСУ хватило бы на несколько месяцев полномасштабной войны.
- Примечательно, что агрессор не ограничился уничтожением украинских арсеналов, но и атаковал военные объекты на территории стран НАТО, в частности, в Болгарии и Чехии, которые помогали ВСУ наращивать свой военный потенциал. Также Россия была причастна к покушению на оружейного производителя Эмилиана Гебрева, которого пытались отравить "Новичком".