СБУ расследует причастность России к кибератакам: полиция открыла дело

СБУ расследует причастность российских спецслужб к масштабной кибератаке на сайты украинских госорганов. Полиция начала уголовное производство.

Спецслужбы говорят, что была так называема supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, имевшей доступ с правами администрирования веб-ресурсов.

Важно Масштабная кибератака на Украине: все, что известно о нападении на правительственные сайты

Россия может быть причастна

В СБУ подчеркнули, что есть признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами России.

Заметим, что в Центре информационной безопасности тоже говорили о российском следе. На это указывает хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, затем – в российских изданиях. Украинские медиа подхватили новость примерно в 7 утра.

В СНБО тоже убеждены, что за кибератакой стоит Россия.

Открыли дело

В киберполиции рассказали, что по факту атаки открыли уголовное производство. Это касается несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Продолжаются следственные действия.

Подробнее о кибератаке

На украинские правительственные сайты провели кибератаку ночью 14 января. Хакеры "взломали" более 70 государственных сайтов. Среди них:

Минобразования,

МИД,

ГСЧС,

Кабмина,

Дия.

Однако контент страниц не изменялся. Утечки персональных данных тоже не произошло. Специалисты СБУ вместе с администраторами министерств и ведомств уже возобновили работу большинства ресурсов.

В Госспецсвязи сообщили, что атака стала самой большой за последние 4 года.

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