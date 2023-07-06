СБУ сообщила новое подозрение скандальному блоггеру Шарию

Служба Безопасности 6 июля объявила новое подозрение скандальному пророссийскому блоггеру Анатолию Шарию. Правоохранители подозревают мужчину в выполнении задач российских спецслужб.

По предварительным данным, Шарий принимал участие в подготовке и распространении постановочных видеороликов с допросом украинских пленников. Таким образом, скандальный блогер подозревается в государственной измене.

Смотрите также СБУ разоблачила в Днепре подпольную ячейку "партии Шария": они готовили беспорядки

Шария подозревают в госизмене

В Службе безопасности отметили, что правоохранители разоблачили новые факты информационно-подрывной деятельности прокремлевского блоггера Анатолия Шария. В ведомстве подчеркнули, что мужчина лично подсказывал российскому ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать украинским военнопленным.

Уже после съемки этих постановочных видео, Шарий занимался их монтажом. В частности, он вырезал из них "невыгодные" для российских властей моменты.

"Смонтированные" сюжеты Россия затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене,

– отметили в СБУ.

Следствие также установило, что коммуницировать с российскими спецслужбами блоггеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе. Этим коллаборантом оказался экс-глава Нацполиции Винницкой области Антон Шевцов, который в начале 2023 года уже получил подозрение в государственной измене.

СБУ объявила новое подозрение Анатолию Шарию: смотрите видео

"Задокументировано, что именно от него Шарий получил видео из допросов двух пленных военных ВСУ. Затем Шарий "дополнил" деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылку на публикации", – отметили правоохранители.

Однако в перехваченных разговорах с сообщником Шарий все же признает, что скрыть плохое состояние украинских пленных не удалось даже, несмотря на монтаж. Кроме того, родственники наших защитников, отзывавшихся на опубликованные российским прихвостнем в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных.