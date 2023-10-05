Поставляет России "Кинжалы" и не только: СБУ сообщила о подозрении другу Путина

Российский бизнесмен Сергей Чемезов поставляет стране-агрессорке вооружение, которое она использует в войне против Украины. Правоохранители собрали информацию о его преступной деятельности.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Сергею Чемезову. Он поставляет "Кинжалы" для ударов по территории нашего государства.

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Входит в круг друзей Путина

Фигурант уже 15 лет занимает должность гендиректора российской корпорации "Ростех". Эта компания является монополистом в сфере снабжения оружием и боеприпасами для российских войск в Украине.

Сергей Чемезов входит в круг друзей и ближайших соратников Путина. Они познакомились во время службы в КГБ СССР.

Среди компаний "Ростех" - концерны "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация". Именно они снабжают российских захватчиков танками, боевой авиацией и ракетными комплексами.

Сотрудники СБУ смогли задокументировать факты передачи оптовых партий:

истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;

️ фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;

️ баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";

- боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;

️ ударных и разведывательных дронов;

️ военно-транспортных самолетов Ил-76;

️ танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;

️ боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;

️ реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".

Чемезову сообщили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Продолжаются расследования, чтобы привлечь его к ответственности.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении