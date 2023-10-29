СБУ ударила дронами по НПЗ под Краснодаром: там производили топливо для самолетов

Украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате спецоперации СБУ было поражено дорогостоящее оборудование.

О спецоперации СБУ 24 Каналу сообщили информированные источники. Как подтверждают наши источники, Афипский НПЗ, снабжавший топливом войска России, атаковали два беспилотника СБУ.

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СБУ поразила несколько новых установок завода

Источники 24 Канала рассказывают, что такие объекты, как НПЗ – важная цель. Дело в том, что только за прошлый год на предприятии изготовили более 7 миллионов тонн авиационного топлива, которое использовалось для вражеской военной авиации, ежедневно атакующей Украину.

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В результате спецоперации СБУ поражено несколько новых установок завода, на которых такое топливо перерабатывалось.

По предварительным данным, загорелось и несколько резервуаров с "черным золотом". Поэтому у россиян будет меньше ресурсов, чтобы атаковать Украину своими самолетами.

Заметим, что россияне после атаки по НПЗ заявляли, что якобы произошел локальный пожар. Однако, как свидетельствуют обнародованные кадры, атака дронов таки имела серьезные последствия.

Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае не впервые подвергся атаке дронов. Так, в мае 2023 года туда также долетали беспилотники.

Не первая спецоперация СБУ