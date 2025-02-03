Спецназовцы СБУ уничтожили редкую российскую РЛС: впечатляющее видео

Спецназовцы подразделения СБУ "Альфа" продолжают наносить потери российскому агрессору. Среди прочего бойцы поразили редкую радиолокационную станцию для зенитно-ракетного комплекса "БУК-М3".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ уничтожила редкую РЛС для ЗРК "БУК-М3"

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ поразили редкую РЛС для ЗРК "БУК-М3". Среди прочего за прошедшую неделю воины ударными дронами и другими огневыми средствами "отминусовали":

️8 танков;

26 ББМ;

16 артсистем;

️1 систему ПВО;

️126 единиц автотранспорта;

4 БПЛА и 32 антенны связи;

145 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций;

1 склад с боеприпасами;

️ 265 оккупантов.

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Как спецназовцы СБУ "прогревают" врага: смотрите видео

Заметим, по состоянию на утро 3 февраля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 841 тысячи бойцов и более чем 122 тысячи единиц техники и вооружения.