Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.
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СБУ знищила рідкісну РЛС для ЗРК "БУК-М3"
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ уразили рідкісну РЛС для ЗРК "БУК-М3". Серед іншого за минулий тиждень воїни ударними дронами й іншими вогневими засобами "відмінусували":
- ️8 танків;
- ️26 ББМ;
- ️16 артсистем;
- ️1 систему ППО;
- ️126 одиниць автотранспорту;
- ️4 БпЛА та 32 антени зв'язку;
- ️145 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій;
- ️1 склад із боєприпасами;
- 265 окупантів.
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Як спецпризначенці СБУ "прогрівають" ворога: дивіться відео
Зауважимо, що станом на ранок 3 лютого Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 841 тисячу бійців і більш ніж 122 тисячі одиниць техніки та озброєння.