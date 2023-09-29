СБУ устроила новый блэкаут в Курской области: видео и детали успешной операции

СБУ провела успешную спецоперацию на территории Курской области. Украине удалось поразить объект, связанный с военной инфраструктурой России.

Источники 24 Канала в СБУ предоставили видео успешной атаки на электрическую подстанцию. Именно к ней были подключены важные военные объекты России.

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СБУ атаковала электрическую подстанцию

На видео видно, как дроны точно отработали по цели. Хотя российское минобороны рассказывает, что якобы было "уничтожено 11 украинских беспилотников" в Курской области.

Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать, что блэкаут – не просто иностранное слово, а реальность, которая уже стоит у них на пороге. Если Россия и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше "хлопка",

– сказал источник 24 Канала в СБУ.

СБУ атаковала электрическую подстанцию в Курской области: смотрите видео

В России подтвердили, что в населенном пункте Белая Беловского района беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. В результате атаки один из трансформаторов загорелся и обесточено пять населенных пунктов.

Атаки на энергетическую инфраструктуру России: детали