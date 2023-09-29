СБУ устроила новый блэкаут в Курской области: видео и детали успешной операции
СБУ провела успешную спецоперацию на территории Курской области. Украине удалось поразить объект, связанный с военной инфраструктурой России.
Источники 24 Канала в СБУ предоставили видео успешной атаки на электрическую подстанцию. Именно к ней были подключены важные военные объекты России.
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СБУ атаковала электрическую подстанцию
На видео видно, как дроны точно отработали по цели. Хотя российское минобороны рассказывает, что якобы было "уничтожено 11 украинских беспилотников" в Курской области.
Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать, что блэкаут – не просто иностранное слово, а реальность, которая уже стоит у них на пороге. Если Россия и дальше будет обстреливать наши объекты инфраструктуры, получит в ответ еще больше "хлопка",
– сказал источник 24 Канала в СБУ.
СБУ атаковала электрическую подстанцию в Курской области: смотрите видео
В России подтвердили, что в населенном пункте Белая Беловского района беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. В результате атаки один из трансформаторов загорелся и обесточено пять населенных пунктов.
Атаки на энергетическую инфраструктуру России: детали
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что целью атак украинских дронов по территории России является замедление производства российского вооружения. Украина атакует исключительно ту инфраструктуру, которая связана с производством оружия.
- Так, 26 сентября источники 24 Канала в СБУ подтвердили, что именно их дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость в Курской области. Без света было сразу 7 населенных пунктов.
- В СБУ предупредили россиян, что будут получать ответ, если продолжат атаки на энергетический сектор Украины. Министр обороны Рустем Умеров тоже предупредил россиян, что Украина не заставит себя ждать ответа, если оккупанты будут атаковать энергетическую инфраструктуру.