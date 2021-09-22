СБУ уже прибыла на место обстрела автомобиля Шефира

На Киевщине продолжается полицейская операция по розыску злоумышленников, обстрелявших автомобиль Сергея Шефира. На место нападения на первого помощника президента уже прибыли сотрудники СБУ.

Эту информацию 24 каналу подтвердил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Сейчас подробностей об обстреле известно немного.

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СБУ работает на месте происшествия

В ведомстве сообщили, что СБУ совместно с Национальной полицией и УГО, выясняет все обстоятельства нападения на первого помощника Зеленского. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности.

В автомобиль выпустили более 10 пуль / Фото Нацполиции

Прокуратура открыла уголовное дело

Ранее на место нападения прибыла Ирина Венедиктова. Она сообщила, что правоохранители уже начали уголовное производство из-за нападения на Шефира. Предварительная квалификация – по статье о покушении на убийство. "Сегодня брошен вызов правоохранительной системе", – подчеркнула генпрокурорка.

Авто Шефира обстреляли под Киевом: что известно

Нападение произошло вблизи села Лесники под Киевом. На момент обстрела Шефир находился в авто, но за рулем был его водитель – его ранили. Помощник президента не пострадал.

Как рассказал Давид Арахамия, в 50% случаев за рулем автомобиля находится сам чиновник. Поэтому он считает, что злоумышленники целились в него.

У Зеленского нападение связали с борьбой против олигархов. В то же время в офисе Президента заверили, что политика президента будет оставаться неизменной.



В автомобіль випустили понад 10 куль / Фото Нацполіції

Прокуратура відкрила кримінальну справу

Раніше на місце нападу прибула Ірина Венедіктова. Вона повідомила, що правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження через напад на Шефіра. Попередня кваліфікація – за статтею про замах на вбивство. "Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі", – наголосила генпрокурорка.

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