СБУ за декабрь отразила более 50 кибератак на органы власти

Украина за декабрь 2021 отразила почти 60 кибератак. Наступление осуществляли на информационные системы государственной власти.

Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины проанализировали 28 тысяч критических событий информационной безопасности. Речь идет о тех, которые обнаружили в декабре.

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Специалисты нейтрализовали и прекратили 59 хакерских атак с помощью ряда инструментов. Они обнаружили следующие главные кибератаки:

кибернападение на веб-приложения;

соединение с командно-контрольными серверами;

попытки получить несанкционированный доступ;

вредоносное ПО.

Прекращенные и нейтрализованные атаки за декабрь / Инфографика СБУ

В Украине работает SIEM – система управления событиями информационной безопасности. Она анализирует состояние безопасности нашего государства в информационном пространстве.

Защита киберпространства Украины: что известно

Великобритания и США направили в Украину экспертов по кибервойне. Это сделали для того, чтобы наше государство могло противостоять России.

Грузия, Литва и Украина намерены создать общую группу по кибербезопасности. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Украина продолжает развивать свои возможности в противодействии кибербатакам на правительственном уровне.

В то же время, в Совете нацбезопасности и обороны Украины продолжают фиксировать увеличение количества хакерских нападений. Активизировались спецслужбы из России и Беларуси.

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