СБУ за декабрь отразила более 50 кибератак на органы власти

4 января 2022 , 14:17
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Источник:

пресс-служба СБУ

Украина за декабрь 2021 отразила почти 60 кибератак. Наступление осуществляли на информационные системы государственной власти.

Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины проанализировали 28 тысяч критических событий информационной безопасности. Речь идет о тех, которые обнаружили в декабре.

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Специалисты нейтрализовали и прекратили 59 хакерских атак с помощью ряда инструментов. Они обнаружили следующие главные кибератаки:

  • кибернападение на веб-приложения;
  • соединение с командно-контрольными серверами;
  • попытки получить несанкционированный доступ;
  • вредоносное ПО.

Прекращенные и нейтрализованные атаки за декабрь / Инфографика СБУ

В Украине работает SIEM – система управления событиями информационной безопасности. Она анализирует состояние безопасности нашего государства в информационном пространстве.

Заметим! По словам экспертов, у России есть возможности напасть на Украину в информационном пространстве. В то же время, наше государство пока не может противостоять.

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Автор: Анастасія Мигидюк