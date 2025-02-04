Должны были взорвать наряд полиции: агенты спецслужб врага готовили теракт на Буковине

СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые готовить теракт в одном из городов Черновицкой области. Молодые люди намеревались взорвать наряд полиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

К теме Взрыв должен был произойти возле подразделения СБУ: львовянка готовила теракт в центре Киева

Как СБУ предотвратила теракт в Черновицкой области

В СБУ рассказали, что в результате комплексных мероприятий в Вижницком районе Черновицкой области были задержаны два агента российских спецслужб, которые готовились взорвать наряд полиции, который должен был прибыть по фейковому вызову на 102.

Для совершения теракта фигуранты заложили в заброшенной хозяйственной постройке самодельное взрывное устройство, снаряженное саморезами для максимального поражения. Взрывчатка была спрятана в мешок для мусора, а рядом в коробке из-под сока находился мобильный телефон, который снимал вход в здание,

– объяснили в Службе безопасности.

Там также рассказали, что оккупанты, используя удаленный доступ к гаджету, планировали активировать СВП, когда в здание зайдут полицейские. К этому времени агенты должны были спрятаться.

Служба безопасности задержала обоих агентов после того, как они установили взрывчатку и уже зашли в свои дома.

"По данным следствия, фигурантами оказалось двое местных наркодилеров в возрасте 17 и 18 лет, которые попали в поле зрения оккупантов через тематические телеграм-каналы", – отметили в СБУ.

СБУ предотвратила теракт на Буковине / Фото СБУ и Офис генпрокурора

После дистанционной вербовки молодые люди получили от своего российского куратора подробные инструкции для изготовления самодельного взрывного устройства и локации его дальнейшего размещения.

Во время обысков в домах задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами подготовки заказного теракта. Также в помещениях фигурантов обнаружены компоненты для взрывчатки,

– отметили в Службе безопасности.

Сейчас следователи СБУ сообщили обоим агентам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о:

незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.