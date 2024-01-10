Шпионил для России за "оборонкой": в Запорожье задержали милиционера времен Януковича

В Запорожье разоблачили бывшего милиционера, который выискивал информацию для российской ФСБ. Он шпионил за оборонными заводами.

О том, что эксмилиционер был задержан, стало известно 10 января. Сотрудники СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене.

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"Охотился" на оборонные заводы города

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российской военной разведки, разыскивавшего информацию об оборонных заводах Запорожья.

Мужчина намеревался выявить и передать врагу геолокации местных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

В Запорожье задержали предателя / Фото СБУ

Злоумышленника очень интересовали заводы, производящие боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Задержали мужчину, который передавал информацию в Россию / Фото СБУ

Кроме того, бывший милиционер отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны на территории областного центра.

Злоумышленник разыскивал информацию

Чтобы провести "разведку", он ездил по городу на общественном транспорте и скрыто фиксировал инфраструктурные объекты, которые, по его мнению, могли использовать для базирования украинских войск или производства средств поражения.

СБУ задержала его в собственном доме, зафиксировав факты разведывательной работы мужчины.

Сотрудники СБУ нашли доказательства разведывательно-подрывной деятельности агента / Фото СБУ

Они изъяли у злоумышленника мобильный телефон, который применял для фото- и видеосъемки украинских объектов и коммуникации с российской стороной.

Когда-то был милиционер, а ныне корректировщик

Согласно данным следствия, фигурантом является экс-заместитель начальника отдела бывшего областного управления МВД. Мужчина в 2014 году уволился со службы.

В СБУ сообщили, что злоумышленник еще в начале полномасштабного вторжения завербовал кадровый военный минобороны России. По данным спецслужбы, задержанный фигурант когда-то получал высшее образование еще при СССР с его вербовщиком.

Известно, что осенью 2023 этот агент приступил к активному выполнению враждебных задач.

Для того чтобы держать связь с представителями страны-агрессорки, злоумышленник использовал анонимный чат в популярном мессенджере. Так, как отметили в СБУ, передачу сведений мужчина осуществлял зашифрованными словами, отработанными заранее.



Переписка предателя из Запорожья с враждебной стороной / Фото СБУ



Злоумышленник переписывался с врагами / Фото СБУ

Что угрожает мужчине

В СБУ собрали все необходимые доказательства, на основании которых сообщили фигуранту о подозрении по статье государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Пока мужчина под стражей. За совершенное ему грозит пожизненное заключение.

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