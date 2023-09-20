Во Львове разоблачили блогера, который призывал ударить ракетами по зданию СБУ

В Украине разоблачили блогера, снимавшего здание Службы безопасности во Львове. Предатель призывал ударить по нему российскими ракетами.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника "по горячим следам". Как оказалось, мужчина публично призывал уничтожить админздание регионального управления Службы безопасности.

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Как рассказали правоохранители, для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами. Чтобы распространить подобные призывы, злоумышленник осуществлял онлайн-трансляцию на своей странице в инстаграмм у здания украинской спецслужбы.

Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием. Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию более 1,7 тысяч пользователей,

– отметили в СБУ.

Злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, позиционирующих себя как блогеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически "присоединяется" к стримам своего приспешника в Украине. Во время обысков в квартирах мужчин обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами провокативной видеозаписи.

Сейчас предателям планируется сообщение о подозрении.



Один из предателей Украины / фото прокуратуры

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