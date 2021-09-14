СБУ закрыла два дела о посягательстве на жизнь Зеленского, еще три – расследуют

Служба безопасности Украины закрыла два дела, которые касались посягательства на жизнь президента Украины Владимира Зеленского. Причиной назвали отсутствие состава уголовного правонарушения.

Соответствующую информацию предоставили изданию в пресс-службе СБУ. Там также рассказали о других делах, которые касаются посягательства на жизнь президента Украины.

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Два дела, касающиеся посягательства на жизнь Зеленского закрыли, – СБУ

В СБУ рассказали, что с 20 мая 2019 года их следователи осуществляли досудебное расследование:

в 4 уголовных делах, касающихся посягательства на жизнь президента Украины (говорилось о статье 112 УК посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля – 24 канал);

по 2 уголовным делам по фактам угрозы убийством, причинения вреда в отношении здоровья президента (говорилось о статье 346 УК относительно угроз или насилия в отношении государственного или общественного деятеля).

Из них одно уголовное производство по статье 346 УК направили в суд с обвинительным актом. Два уголовных производства по статье 112 УКУ – закрыли за отсутствием состава уголовного правонарушения. В 3 уголовных процессах – досудебное расследование продолжается,

– рассказали в СБУ.

Однако деталей расследования и имен фигурантов дел Служба безопасности не назвала.

Коротко об известных делах