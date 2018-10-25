СБУ разоблачила банду торговцев оружием: среди задержанных – бойцы-добровольцы

Хмельницкие работники СБУ разоблачили межрегиональную преступную группировку, которая организовала незаконную продажу оружия в разных регионах Украины. Среди злоумышленников оказались представители добровольных военизированных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В спецслужбе отметили, что дельцы сбывали военные средства поражения в том числе представителям криминальных кругов.

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Так, оперативники СБУ поймали злоумышленников на продаже 2 автоматов, 2 пистолета с патронами к ним, 3 ручных гранат РГД-5 и 100 патронов различного калибра.

Во время очередной попытки продажи автомата с патронами и пистолета правоохранители задержали 4 организаторов противоправного бизнеса в Львове.

Кроме того, во время обысков в трех областях изъято большой арсенал оружия, в том числе десятки автоматов и пистолетов различных модификаций, взрывчатку, гранаты, сотни патронов различного калибра, запчасти и комплектующие к огнестрельному оружию.

Правоохранители открыли дело и решают вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.

Проверяется информация о возможном использовании указанных средств поражения для дестабилизации ситуации в стране через организацию диверсий,

– отметили в СБУ