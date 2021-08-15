Обыски СБУ на "базе" Кивы, дрифт с Alyona Alyona на Софийской площади – видео недели

В Украине Служба безопасности "взялась" за народного депутата Илью Киву и провела обыски в подконтрольному ему сообществе. На Софийской площади в Киеве дрифтовали для съемок рекламы с репершей Alyona Alyona.

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"Накрыли" сообщество Кивы

Народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива контролировал сообщество, где хранили незаконные вещи. СБУ обнаружила там оружие, партийные методички и большую партию марихуаны.

Как СБУ обыскала "базу" Кивы: смотрите видео

Дрифт с Alyona Alyona на Софийской площади

Рекламный дрифт компании Red Bull с репершей Alyona Alyona оставил на территории заповедника "София Киевская" следы от шин. Волонтеры отмывали площадь 4 дня. К ним присоединилась и исполнительница, на которую в полиции открыли производство за хулиганство.

Как отреагировали в Украине на дрифт в заповеднике: смотрите видео

Меркель посетит Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель в сентябре закончит свою политическую карьеру. За месяц до парламентских выборов она посетит Украину. С Владимиром Зеленским Меркель обсудит ситуацию с "Северным потоком-2" и так называемую формулу Штайнмайера.

Что означает визит Меркель в Украину: смотрите видео

Украина готовится ко Дню Независимости

В Украине планируют масштабно отметить День государственного флага и 30-летия Независимости. Кроме традиционных концертов, салютов и парада, в Украину вернут оригинал Конституции Пилипа Орлика. Стоимость всех мероприятий и торжеств оценили в 5,4 миллиарда гривен.

Как будут отмечать День Независимости Украины в 2021 году: смотрите видео

Украинская сборная вернулась с Олимпийских игр

Завершилась Олимпиада-2020 в Токио, откуда украинские спортсмены привезли 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Не обошлось без скандала после совместного фото украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.

Итоги Олимпийских игр-2020 для Украины: смотрите видео