Считаем ее абсолютно неправильной – в Кремле раскритиковали позицию Турции относительно Крыма

Турция озвучила свою позицию в отношении временно оккупированного украинского полуострова на Крымской платформе. Кремль не обошел стороной мнение государства и раскритиковал его.

Сторона государства-оккупанта готова разъяснять реальное положение дел. Об этом заявил российским изданиям пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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По его словам, отношения России и Турции имеют партнерский характер. Одновременно, как сказал Песков, есть разногласия относительно Крыма.

Кремлю не понравилась позиция Турции

"Российско-турецкие отношения в целом имеют партнерский характер, при этом не только декларативный, а действительно так, основанный на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества", – сказал он.

Мы не принимаем такую ​​позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неправильной,

– отметил представитель Кремля.

Он также сказал: "У нас есть терпение и дальше объяснять нашим турецким коллегам, так же как и другим странам, реальное положение дел с этим "русским" регионом".

Какова позиция Турции

Ранее российские пропагандисты назвали Крымскую платформу "русофобской акцией" . На реакцию России отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время общения со СМИ в рамках саммита Крымской платформы заявил, что государство не признает и никогда не признает оккупацию Крыма Россией. По его словам, турецкая сторона регулярно подчеркивает свою позицию в отношении временно оккупированного полуострова.

Саммит Крымской платформы состоялся: коротко о главном