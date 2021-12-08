Сделаем то, чего не сделали в 2014 году, – Байден предупредил о последствиях вторжения в Украину

Джо Байден пригрозил Владимиру Путину последствием нападения на Украину. Политик подчеркнул, что в этот раз США будут действовать решительно.

США готовы на все, – советник Байдена

Такое заявление Байдена прозвучало во время его видео встречи с Путиным. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По словам Салливана, сегодня в случае наступления России на Украину США готовы сделать то, чего не сделали в 2014 году.

Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня – то, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас,

– заверил политик.

В то же время он не уточнил о каких именно мерах говорится.

Итоги разговора Байдена и Путина

Разговор президентов продолжался более 2 часов 7 декабря. Он происходил с глазу на глаз в видеорежиме.

Во время нее Байден заявил, что будет решительно реагировать на эскалацию конфликта с Украиной. "США и наши союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами", – заверил политик.

Американский президент также отверг требование российского коллеги о том, что Киев не должен вступить в НАТО. Байден подчеркнул, что этот вопрос будет решать только Альянс.

В то же время в Кремле говорят, что президенты обсудили "внутриукраинский кризис".

Кратко о возможной эскалации

На разговор Байдена и Путина уже отреагировали в Офисе Президента Украины. Михаил Подоляк поблагодарил американского политика за поддержку нашей страны. В то же время он подчеркнул, что переговоры глав Кремля и Белого дома "не принесли сенсации". Они стали анализом глобальной повестки дня.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у границы Украины дислоцируются более 94 тысяч российских военных. Они могут уйти в наступление в январе 2022 года. Кстати, чиновник не исключает, что количество вражеского войска может возрасти до 175 тысяч человек. Ведь именно эту информацию опубликовали американские СМИ.

В то же время президент Владимир Зеленский считает, что Кремль просто запугивает Украину. Ведь угроза полномасштабного наступления сохраняется уже 8 лет.

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