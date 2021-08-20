Сдерживают толпу в аэропорту Кабула: военные применили газ и открыли огонь в воздух

Военные в аэропорту Кабула применили слезоточивый газ и открыли огонь в воздух. Таким образом они пытались сдержать толпу афганцев.

Люди пытались проникнуть в аэропорт Кабула. Об этом изданию сообщил один из западных чиновников.

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Не уточнили, из какой именно страны были военные. На территории аэропорта находятся американцы, британцы, афганцы и другие войска западных стран.

Военные периодически выходят к периметру аэропорта, который окружили талибы. Бойцы пытаются разогнать толпу, чтобы люди могли добраться к эвакуации.

Как ранее происходила эвакуация из Кабула

Боевики "Талибана" приказали иностранцам покинуть страну. Другие государства эвакуируют своих граждан. Поскольку регулярные рейсы отменили, местные отчаянно пытались втиснуться в самолеты. Они рисковали жизнью, цепляясь за шасси самолета.

В аэропорту Кабула образовался хаос. В результате 40 человек погибли.

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