Не только Шеппс: с визитом в Киев прибыл министр обороны Франции
Источник:Посольство Франции в Украине
В Киев прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Вместе с ним приехали представители двух десятков предприятий оборонной промышленности.
Напомним, что также 28 сентября Владимир Зеленский встретился с Грантом Шеппсом. Президент выразил благодарность за ту поддержку, которую оказывает Великобритания.
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Министр обороны Франции прибыл с визитом в Киев
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев в сопровождении представителей двух десятков предприятий оборонной промышленности для обсуждения помощи Украине.
Известно, что Лекорню встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Александром Камышиным.
Лекарню прибыл в Киев / фото посольства Франции в Украине
Помощь Украине от Франции
- Ранее сообщалось, что Украина получит от Франции дополнительные самоходные артиллерийские установки Caesar, успешно зарекомендовавшие себя на фронте. Франция передаст нашей стране еще 12 учреждений САУ Caesar.
- Министр вооруженных сил Себастьян Лекорню также заявлял, что его государство передаст Украине системы противовоздушной обороны Crotale.
- Также Франция решила передать Украине дальнобойные ракеты. Соответствующее заявление сделай Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе.