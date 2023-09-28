Не только Шеппс: с визитом в Киев прибыл министр обороны Франции

В Киев прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Вместе с ним приехали представители двух десятков предприятий оборонной промышленности.

Напомним, что также 28 сентября Владимир Зеленский встретился с Грантом Шеппсом. Президент выразил благодарность за ту поддержку, которую оказывает Великобритания.

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Министр обороны Франции прибыл с визитом в Киев

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев в сопровождении представителей двух десятков предприятий оборонной промышленности для обсуждения помощи Украине.

Известно, что Лекорню встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Александром Камышиным.

Лекарню прибыл в Киев / фото посольства Франции в Украине

Помощь Украине от Франции