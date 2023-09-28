Нагадаємо, що також 28 вересня Володимир Зеленський зустрівся із Грантом Шеппсом. Президент висловив вдячність за ту підтримку, яку надає Велика Британія.

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Міністр оборони Франції прибув з візитом у Київ

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прибув до Києва у супроводі представників двох десятків підприємств оборонної промисловості для обговорення допомоги Україні.

Відомо, що Лекорню зустрінеться з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним.

Лекорню прибув до Києва / фото посольства Франції в Україні

Допомога Україні від Франції