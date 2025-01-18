Отлично поработали украинские правоохранители, – Зеленский о подозрениях ряду чиновников

Президент Зеленский анонсировал новое решение о санкциях СНБО. Также глава государства прокомментировал подозрения, которые в течение дня получил ряд должностных лиц, в том числе действующий нардеп и судья.

Вечернее обращение президент начал с выражения соболезнования родным погибших в Киеве и Запорожье в результате утренней атаки. Также украинский лидер подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы получить системы ПВО, которые были бы способны сбивать баллистику, передает 24 Канал.

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Дальнобойность и борьба с внутренним врагом

Продолжается работа над тем, чтобы наша армия могла успешно уничтожать пусковые установки врага, в том числе и на территории противника. Зеленский подчеркнул, что дальнобойность – один из ключевых инструментов сохранения жизни.

Также президент поблагодарил воинов разных родов войск, благодаря которым стал возможен перенос войны на территорию агрессора.

Отдельно глава государства похвалил украинских правоохранителей.

Есть противодействие изменникам и разного рода схемам, ослабляющим наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ,

– отметил президент

Зеленский анонсировал новое решение по санкциям СНБО, соответствующий указ будет готов 19 января.

К слову, 18 января подозрение в госизмене получил экс-нардеп Вадим Новинский.