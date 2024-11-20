Сегодня Россия может потенциально нанести мощный удар по Украине, –посольство США

Россия продолжает атаковать Украину различными видами вооружений. В посольстве США предупредили об опасности.

Россия может потенциально нанести мощный удар по Украине 20 ноября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на посольство США.

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Предупреждение об опасности

В посольстве США предупредили, что Россия может 20 ноября 2024 года нанести удар по Украине. Там объявили, что посольство будет закрыто в этот день.

Кроме этого, Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан, которые находятся на территории Украины, спрятаться сразу после объявления воздушной тревоги.

Важно! Украинские защитники неба оперативно реагируют на угрозы, которые создает Россия и стоят на страже безопасности украинцев. Во время воздушных атак работают силы и средства противовоздушной облороны.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия 17 ноября массированно атаковала Украину. Тогда под прицелом оказались энергетические объекты. Вследствие масштабной атаки по всей территории Украины ввели графики почасовых отключений света.

В общем агрессорка выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов. Российские войска атаковали ракетами критическую инфраструктуру Винницкой области. Также повреждения получили гражданские объекты в нескольких районах области. К счастью, люди не пострадали.

В одном из населенных пунктов Тернопольской области обломки ракеты повредили остекление балконов и окон нескольких квартир. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате российского обстрела Одессы погибли два человека, ранения получил 17-летний парень. Россия постоянно атакует Украину с воздуха. Часто целями вражеских ударов становятся именно гражданские объекты.

Во время этой атаки к сбиванию целей привлекли авиацию. в частности, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что истребители F-16 сбили примерно 10 целей.

В Одесской области погибли двое энергетиков в результате этой ракетной атаки. Президент Молдовы осудила сегодняшнюю массированную атаку России на энергетическую инфраструктуру Украины.