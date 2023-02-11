Сегодня возможны атаки ракетами и дронами: жителей Харьковщины предупреждают об опасности

Украина только оправилась от массированной атаки 10 февраля, как жителей Харьковщины снова предупредили об опасности. В течение 11 февраля враг может атаковать ракетами и дронами.

Об опасности новых ракетных ударов Харькова и области предупредил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Он отметил, что угроза вражеских ракетных ударов и атак дронов сохраняется в течение всего дня 11 февраля.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и не оставляйте укрытий до отбоя,

– подчеркнул он.

Какая ситуация в Харьковской области

10 февраля по Харькову и Харьковской области враг нанес массированный ракетный удар. Имеются повреждения объектов энергогенерирующей критической инфраструктуры. В результате одного из ракетных ударов получили ранения 8 гражданских людей.

В ночь на 11 февраля удалось возобновить электроснабжение и заживить 100% потребителей по городу и области. Однако из-за последствий ракетных ударов 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.

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За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

Массированная ракетная атака 10 февраля: главное

В Воздушных силах рассказали, что Россия на протяжении 10 февраля выпустила по Украине более 100 ракет. К счастью, большую часть из них сбили защитники украинского неба.

Государство-агрессор продолжает совершать военные преступления и обстреливать гражданские объекты. В частности министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что россияне попали в тепловую и гидрогенерационную инфраструктуру и высоковольтные объекты в 6 областях.

В общей сложности, как рассказали в Воздушных силах, захватчики с вечера 9 февраля до 12 часов 10 февраля выпустили по Украине 71 крылатую ракету.

Впечатляет, но во время этой массированной атаки вражеские ракеты нарушили воздушное пространство соседних государств – речь идет о Молдове и Румынии. Следует отметить, что Румыния является членом НАТО, поэтому российские ракеты в ее воздушном пространстве считаются нарушением пространства Альянса, что является вопиющим нарушением. Это далеко не впервые от ударов России по Украине страдают соседние государства.