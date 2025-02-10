Аналог "Сонцепёков": военные показали первую украинскую реактивную огнеметную систему

В Украине создали собственную первую реактивную огнеметную систему "Сеялка-ВМ8". Она является аналогом российских ТОС "Солнцепек" и ТОС "Буратино".

"Сеялка" уже успешно уничтожает врага на фронте. Что известно об украинской реактивной огнеметной системе и как она работает – сообщает 24 Канал со ссылкой на сюжет "Армия TV" и ведущего телеканала, военнослужащего и подполковника ВСУ Сергея Мисюру.

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Первая украинская реактивная огнеметная система "Сеялка ВМ8"

Сергей Мисюра и "Армия TV" показали первую украинскую реактивную огнеметную систему "Сеялка ВМ8". Утверждается, что она является аналогом российских "Солнцепеков" и "Буратино" и уже успешно выполняет задачи на поле боя.

По словам подполковника ВСУ Мисюры, реактивная огнеметная система "Сеялка ВМ8" создана на основе уже украинской РСЗО "Сеялка". Военнослужащий добавил, что система способна запустить 16 термобарических ракет на дальность до 10 километров.

Она способна накрыть целый гектар территорий, и сжечь дотла все, что было на территории Российской Федерации,

– подчеркнул Мисюра.

Мисюра показал "Сеялку ВМ8": смотрите видео

В сюжете "Армия TV" также сообщили, что ВСУ работают с реактивной огнеметной системой с августа 2024 года. Военные отмечают, что "Сеялка ВМ8" демонстрирует себя как эффективная мобильная установка, которая может точно работать как по живой силе на открытой местности, так и по легкобронированной технике. Огнеметчик Святослав рассказал, что внутри ракеты есть капсула, которая после попадания распространяет аэрозоль, а после – поджигания.

Военный также поделился, что, к примеру, модификация С-8ТЕР, с которой работает он, может наносить удары на расстояние от 8 до 10 километров. Огнеметчик добавил, что запускать могут как одну ракету, так и несколько или полный пакет – 16 штук. Говоря о времени запуска, военный заметил, что "Сеялка" выпускает 16 ракет примерно за 35 – 40 секунд.

Как работает "Сеялка ВМ8": смотрите видео

Преимущество украинской реактивной огнеметной системы в том, что запуск ракет происходит на расстоянии. Огнеметчик Святослав рассказал, что военные могут отойти на безопасное расстояние и только после этого – осуществить пуск ракет.