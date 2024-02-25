Этот год переломный, от него будет зависеть формат окончания войны, – Зеленский

Владимир Зеленский убежден, что 2024 год станет переломным годом в войне. По мнению президента, именно в этом году решится формат окончания войны.

Соответствующее заявление президент сделал 25 февраля на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024". Он отметил, что прошлые годы имели свои вызовы – как и этот.

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Третий год противостояния

Владимир Зеленский отметил, что не хотел бы делить войну на разделы в книгах. Он считает, что все это противостояние – о мужестве людей. По мнению президента, первый год был выживанием. Он вспомнил изолированные города Украины с сотнями тысяч населения – это было страшное время.

Второй год был годом устойчивости – по всем направлениям. Запад объединился, увеличил производство оружия, украинский ВПП вырос. В свою очередь третий год станет переломным, ведь это год выборов, расфокусировки, вызовов как извне, так и внутри.

Это переломный год – в том переломный год, что нам нужно и мужество, и стойкость для того, чтобы выжить. От этого года, я думаю, будет зависеть формат окончания войны,

– отметил президент.

Зеленский добавил, что это его мнение и он может ошибаться.

Заявления Зеленского о войне