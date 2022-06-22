Сейчас это невозможно, – в МВД убеждены, что вторжения из Беларуси не будет

22 июня 2022 , 19:18
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Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о подготовке Беларуси к нападению на Украину. Однако пока это невозможно.

Такой приказ уже был

Путину не удастся убедить Лукашенко. Об этом сказал советник главы министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Свое убеждение он выразил в эфире 24 канала.

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Это невозможно,
– убежден советник главы МВД.

И добавил, что ряд факторов указывает на то, что вероятность такого варианта чрезвычайно низкая. У Беларуси не хватает армии, чтобы вмешиваться в войну против Украины. Кроме того, у них нет вооружения и мотивации.

Более того, их вера в "мощную российскую армию" разбилась вдребезги.

"Учитывая, что такой приказ уже поступал, когда Россия была под Киевом. Однако военные и силовики его массово саботировали", – добавил Смирнов.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко также отметил, что на данный момент скоплений войск недостаточно, чтобы это организовать.

Справка. В Генштабе сообщали, что на Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения ведут разведку и оборудуют позиции. Также они охраняют украинско-белорусскую границу.

Риски нападения со стороны Беларуси: что говорят в Минобороны

Вооруженные Силы Украины рассматривают все возможные сценарии эскалации войны с Россией. Готовы наши бойцы и к нападению оккупантов с территории Беларуси или непризнанного Приднестровья. Соответствующее заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кроме того, в Минобороны неоднократно подчеркивали, что Россия использует территорию Беларуси для агрессии против Украины.

Что говорят эксперты

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Автор: Аліна Оліховська