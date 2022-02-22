Сейчас нет необходимости в общей мобилизации, – Зеленский
22 февраля 2022 , 22:45Читати новину українською
Президент Владимир Зеленский 22 февраля обратился к украинцам. Он заверил, что прежде всего необходимо оперативно доукомплектовать армию.
Президент прокомментировал ситуацию с безопасностью и обороной в Украине. Он сказал, что следует позаботиться об армии и других военных формированиях защитников.
К теме Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период
Призыв резервистов
Зеленский сообщил, что подготовил указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет лишь о гражданах, которых зачислили в оперативный резерв.
Должны повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке,
– сказал президент.
Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео
Обращение Зеленского: основные тезисы
- Президент призвал украинцев не падать духом. Он заявил, что сейчас время не падать духом, а бороться.
- Зеленский считает, что завершение войны для Украины безальтернативным, а формат дипломатических переговоров играет второстепенную роль.
- Он анонсировал, что пообщается с 50 представителями крупного бизнеса в Украине. Зеленский подчеркнул, что предприятия расположены именно на нашей украинской земле, которую защищают военные ВСУ.
- По словам президента, в Украине запустят программу экономического патриотизма.
- Также глава государства рассказал, что Украина работает над проведением саммита государств, которые являются постоянными членами Совбеза ООН. Большинство из них уже поддержали инициативу.