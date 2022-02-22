Сейчас нет необходимости в общей мобилизации, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский 22 февраля обратился к украинцам. Он заверил, что прежде всего необходимо оперативно доукомплектовать армию.

Президент прокомментировал ситуацию с безопасностью и обороной в Украине. Он сказал, что следует позаботиться об армии и других военных формированиях защитников.

К теме Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период

Призыв резервистов

Зеленский сообщил, что подготовил указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет лишь о гражданах, которых зачислили в оперативный резерв.

Должны повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке,

– сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео

Обращение Зеленского: основные тезисы

Президент призвал украинцев не падать духом. Он заявил, что сейчас время не падать духом, а бороться.

Зеленский считает, что завершение войны для Украины безальтернативным, а формат дипломатических переговоров играет второстепенную роль.

Он анонсировал, что пообщается с 50 представителями крупного бизнеса в Украине. Зеленский подчеркнул, что предприятия расположены именно на нашей украинской земле, которую защищают военные ВСУ.

По словам президента, в Украине запустят программу экономического патриотизма.

Также глава государства рассказал, что Украина работает над проведением саммита государств, которые являются постоянными членами Совбеза ООН. Большинство из них уже поддержали инициативу.