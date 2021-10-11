Секретную информацию о судах прятали в сэндвичах: в США разоблачили супругов

В Соединенных Штатах Америки супруги пытались торговать секретной информацией о подводных лодках. Секретные данные Джонатан и Дианна Тоеббе прятали в том числе и в сэндвичах.

В течение года агент Федерального бюро расследований выдавал себя за представителя иностранной власти. В то же время инженер и его жена передавали документы, не зная, кто на самом деле их получал.

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Как супруги получали информацию

Мужчина работал инженером в Военно-морских силах США. Его включили в программу по разработке атомных установок.

Поэтому Джонатан Тоеббе имел доступ к государственным тайнам, в частности к тому, какой дизайн имеют подводные лодки, а также – их параметры работы и характеристики реакторов.

Впервые инженер решил передать секретные данные иностранному правительству в апреле 2020 года. Но документы не успели поступить к получателю, ведь следствие их перехватило.

Данные прятали в сэндвичах

Именно после этого ФБР начало следить за парой.

Супруги скрывали секретную информацию разными способами. Например, в июне 2021 года Тоеббе спрятали SD-карту с данными в сэндвич с арахисовым маслом.

Уже в августе этого же года пара спрятала носитель среди жевательных резинок. Сейчас их обвиняют в преступном сговоре и нарушении закона об атомной энергии.

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