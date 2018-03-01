Сексапильная Ким Кардашян похвасталась шикарным бюстом: соблазнительное фото

Американская модель, актриса и звезда реалити-шоу Ким Кардашян опубликовала в Instagram обольстительное фото.

Как известно, знаменитость часто выбирает откровенные наряды, щеголяя своими аппетитными формами. Так Ким Кардашян каждый раз подчеркивает, что ей нравится параметры, которыми модель обладает.

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Так, на новой фотографии звезда позирует в приталенной мини-юбки белого цвета и соблазнительном топе. Наряд подчеркивает рельефный пресс Ким Кардашян и пышный бюст. Образ модель дополнила темным макияжем.

Сторонники уже успели оценить откровенный образ звезды. В течение нескольких часов фотографию облюбовали более миллиона пользователей соцсети.