Как выглядят масштабные разрушения в Секторе Газа: появились новые спутниковые фото
26 октября 2023, 10:37Читати новину українською
Появились новые спутниковые фото Сектора Газа. В городах – масштабные разрушения.
Спутниковые фото обнародовала американская компания Maxar Technologies, информирует 24 Канал. Напомним, что армия Израиля совершила рейд в северную часть Сектора Газа, привлекая к этому танки, пехоту и другую технику.
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Как выглядят разрушения в Секторе Газа
На опубликованных снимках можно увидеть, как выглядели города на севере Газы спустя три дня после вторжения террористов в Израиль, то есть 10 октября.
Также можно увидеть масштабные разрушения 21 октября.
Что происходит в Секторе Газа / фото Maxar Technologies
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- Стало известно, что палестинские боевики перед началом войны против Израиля прошли подготовку в Иране. Речь идет об обучении боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада".
- Армия Израиля совершила рейд в северную часть Сектора Газа. Она привлекла танки, пехоту и другую технику. В Тель-Авиве говорят, что во время операции удалось нанести террористам большие потери.
- Напомним, что Антониу Гутерреш оскандалился своим заявлением о ХАМАСе. Он заявил, что их нападения происходили "не в вакууме", поскольку "палестинский народ уже 56 лет находится в условиях удушающей оккупации".
- Накануне в МИДе сообщили о количестве погибших украинцев в Израиле и Секторе Газа. Всего на Ближнем Востоке погибли по меньшей мере 22 гражданина Украины, среди них есть дети. В МИД Украины заявили, что известно о смерти 19 украинских граждан в Израиле. Еще 3 – погибли в Секторе Газа.