В освобожденном городе в Донецкой области нашли штаб оккупантов с важной документацией

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать оккупированные территории от российской армии. На отдельных участках наши защитники находят много интересного.

Под освобожденным Лиманом нашли штаб оккупантов с важной документацией

В начале октября украинские военные освободили город Лиман Донецкой области. А уже сейчас Государственное бюро расследований в селе Яцкивка под Лиманом нашло штаб оккупантов, где они хранили важную документацию.

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После освобождения силами обороны города Лиман, работники ГБР приступили к документированию преступлений, совершенных российскими захватчиками и их пособниками.

Так, в городе россияне обустроили штаб в одном из частных домов. Там были обнаружены списки пленных и незаконно арестованных людей. Также там были анкеты коллаборантов, претендовавших на должности в оккупированных предприятиях и организациях.

Следователи также забрали из штаба оккупантов мобильные телефоны, карты памяти и другую технику и собрали показания местных жителей о преступлениях россиян. В селе под Лиманом нашли штаб оккупантов с важной документацией / Фото ГБР

Выявленные доказательства будут тщательно изучаться ГБР с целью привлечения к ответственности каждого, кто совершил действия против национальной безопасности.

В бюро также рассказали, что в деоккупированном Лимане продолжаются стабилизационные мероприятия. Проводятся следственные действия в отношении местных предателей и коллаборантов.

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