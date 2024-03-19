Россия ракетами С-300 ударила по городу Селидово: что известно о раненых и разрушениях
Источник:Селидовский городской совет
Российская армия продолжает терроризировать Донецкую область. Так, 19 марта враг обстрелял город Селидово.
Сообщается, что в результате атаки пострадали 4 человека – три женщины и мужчина. В момент удара они отдыхали в собственных домах.
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Атака на Селидово
Российские оккупанты 19 марта примерно в 02.30 обстреляли Селидово. Для атаки на мирных граждан они использовали две ракеты С-300 – под обстрелом оказался частный сектор города. Отмечается, что в результате террористической атаки оккупантов есть раненые.
Ранены 4 гражданских лица. Повреждены 24 частных домовладения,
– сообщили в городском совете.
Речь идет о трех женщинах в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина. Они получили минно-взрывные травмы, ушибы, сотрясение головного мозга и переломами ребер – пострадавшим оказана неотложная медицинская помощь. Они во время атаки находились в домах.
Кроме этого, прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны
Последствия удара по городу Селидово: смотрите фото
Ракетные удары по Украине
- Вечером 17 марта россияне ударили по инфраструктуре Конотопа, что в Сумской области. Зафиксировано два прилета. Под ударом в очередной раз оказались гражданские здания – к счастью, люди не пострадали.
- В тот же день оккупанты ударили по Николаеву. Россия ударила баллистикой по инфраструктурному объекту – применила "Искандер-М" из Крыма. В результате ракетной атаки в больнице погиб один человек, еще 9 человек получили ранения.
- Кроме этого, оккупанты постоянно терроризируют приграничные населенные пункты Сумской области. Так, 17 марта враг разбомбил центр Великой Писаревки. Власти призвали граждан немедленно эвакуироваться из-за постоянной угрозы.