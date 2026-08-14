Украинские военные полностью очистили село Товстое в Донецкой области и подняли государственный флаг
Бойцы Сил обороны Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Товстое в Донецкой области и водрузили там сине-желтый флаг. Успешная операция длилась три дня и завершилась полным сломом вражеского сопротивления.
Об этом сообщил 505-й отдельный батальон морской пехоты.
По данным военных, штурмовые действия начались 10 июня совместно с бойцами 2-го десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Продвижение пехоты сопровождалось активной работой разведывательных и ударных беспилотников. Операторы дронов непрерывно выявляли замаскированные позиции противника и корректировали огонь украинской артиллерии.
Уже 12 июня подразделения окончательно подавили очаги сопротивления российских войск. После этого территорию села полностью зачистили от остатков вражеских сил.
ВСУ зачистили село Товстое: смотрите видео
Военные подчеркивают, что успех стал возможен исключительно благодаря слаженному взаимодействию различных родов войск.
Поддерживайте Силы обороны Украины, чтобы в каждом оккупированном селе и городе снова развевался сине-желтый флаг,
– призвали морские пехотинцы.
Напомним, что российские оккупанты наступают в направлении Доброполья в Донецкой области. С начала августа враг даже проводил механизированные штурмы, которые ни к чему не привели.
По словам военнослужащего 12-й бригады НГУ "Азов" с позывным "Синт", у врага на этом направлении плохо подготовлен личный состав. Россияне пытаются взять количеством. Соответственно, потерь у оккупантов действительно много.