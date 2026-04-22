Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно об усыновлении украинского ребенка?

Лубинец отметил необходимость возвращения ребенка домой и обжалования судебного решения. Он отметил, что из-за войны с целью защиты эвакуированных и вынужденно перемещенных детей, в частности тех, чьи родители пропали без вести или находятся на фронте, в Украине действует мораторий на межгосударственное усыновление.

Ребенок – гражданин Украины – был эвакуирован в Итальянскую Республику в 2022 году. Эвакуация – это временная защита. Зато суд по делам несовершеннолетних города Лечче (регион Апулья) принял решение о его усыновлении иностранными гражданами,

– уточнил омбудсмен.

Лубинец пишет, что особую тревогу в сложившейся ситуации, является тот факт, что отец ребенка имеет статус пропавшего без вести во время защиты Украины, тогда как мать жива и не лишена родительских прав.

По его словам, такое решение суда противоречит международным стандартам защиты прав ребенка, где ключевым принципом является сохранение его в родной семье и стране происхождения. В этом случае суд, по оценкам стороны, проигнорировал не только действующий мораторий, но и сам факт наличия у ребенка близких родственников – матери и родных сестер.

Итальянской суд фактически не учел реальное участие родителей в процессе, ограничившись формальным признанием их "заочного присутствия", в том числе и в случае отца ребенка.

Омбудсмен отметил, что ребенка разъединили с родными сестрами, которые ранее уже были возвращены в Украину.

Это сознательное разрушение семьи, нарушение права ребенка на сохранение семейных связей, игнорирование международного права,

– резюмировал Лубинец.

Уполномоченный по правам человека добавил, что кроме вышеупомянутого суд Италии отстранил украинских законных представителей, назначил иностранных опекунов и ограничил доступ украинских дипломатов к детям.

Аналогичные нарушения, говорит Лубинец, уже фиксировались в Германии и Швейцарии.

Отдельно подчеркну: по моей информации, аналогичные риски установлены в отношении других 82 детей из Чинадиевского дошкольного учебного заведения (детского дома) интернатного типа, Санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации "Изумрудный город" и Сумского детского дома имени С.П. Супруна. Супруна,

– подчеркнул омбудсмен.

Он заявил, что решение итальянского суда должно быть немедленно обжаловано, а ребенок – как можно быстрее возвращен в Украину к матери.

Лубинец сообщил, что уже направил официальное письмо к премьер-министру Украины с призывом срочно принять меры для воссоединения семьи и возвращения украинских детей на Родину. Отдельно омбудсмен обратился к итальянским коллегам, а также к высокопоставленным чиновникам Европейского парламента и Совета Европы.

