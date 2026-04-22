Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про усиновлення української дитини?

Лубінець наголосив на необхідності повернення дитини додому та оскарження судового рішення. Він наголосив, що через війну з метою захисту евакуйованих та вимушено переміщених дітей, зокрема тих, чиї батьки зникли безвісти чи перебувають на фронті, в Україні діє мораторій на міждержавне усиновлення.

Дитина – громадянин України – була евакуйована до Італійської Республіки у 2022 році. Евакуація – це тимчасовий захист. Натомість суд у справах неповнолітніх міста Лечче (регіон Апулья) ухвалив рішення про її усиновлення іноземними громадянами,

– уточнив омбудсмен.

Лубінець пише, що особливу тривогу у ситуації, що склалася є той факт, що батько дитини має статус зниклого безвісти під час захисту України, тоді як мати жива та не позбавлена батьківських прав.

За його словами, таке рішення суду суперечить міжнародним стандартам захисту прав дитини, де ключовим принципом є збереження її в рідній сім'ї та країні походження. У цьому випадку суд, за оцінками сторони, проігнорував не лише чинний мораторій, а й сам факт наявності у дитини близьких родичів – матері та рідних сестер.

Італійській суд фактично не врахував реальну участь батьків у процесі, обмежившись формальним визнанням їх "заочної присутності", зокрема й у випадку батька дитини.

Омбудсмен наголосив, що дитину роз'єднали із рідними сестрами, які раніше вже були повернуті до України.

Це свідоме руйнування сім'ї, порушення права дитини на збереження сімейних зв'язків, ігнорування міжнародного права,

– резюмував Лубінець.

Уповноважений з прав людини додав, що окрім вищезазначеного суд Італії відсторонив українських законних представників, призначив іноземних опікунів та обмежив доступ українських дипломатів до дітей.

Аналогічні порушення, каже Лубінець, вже фіксувались у Німеччині та Швейцарії.

Окремо підкреслю: за моєю інформацією, аналогічні ризики встановлено щодо інших 82 дітей з Чинадіївського дошкільного навчального закладу (дитячого будинку) інтернатного типу, Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" та Сумського дитячого будинку імені С.П. Супруна,

– наголосив омбудсмен.

Він заявив, що рішення італійського суду має бути негайно оскаржене, а дитина – якнайшвидше повернута в Україну до матері.

Лубінець повідомив, що уже скерував офіційного листа до прем'єр-міністра України із закликом терміново вжити заходів для возз'єднання родини та повернення українських дітей на Батьківщину. Окремо омбудсмен звернувся до італійських колег, а також до високопосадовців Європейського парламенту та Ради Європи.

