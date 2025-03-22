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24 Канал Новости Украины "Помогали их откапывать": соседи рассказали о погибшей в Запорожье семье
22 марта, 16:42
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"Помогали их откапывать": соседи рассказали о погибшей в Запорожье семье

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • 21 марта Россия атаковала Запорожье ударными дронами, в результате чего погибла семья из трех человек: Роман, Наталья и их дочь Ульяна-Кристина.
  • Соседи пытались спасти их из-под завалов.

Поздно вечером 21 марта Россия атаковала ударными дронами частный сектор в Запорожье. Оккупанты убили целую семью. Соседи погибших поделились пережитым.

Российский беспилотник попал в частный дом, где жил 41-летний Роман Маленко, его 38-летняя жена Наталья и их 17-летняя дочь Ульяна-Кристина, передает 24 Канал.

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Россия убила целую семью

Известно, что мужчина погиб сразу на месте прилета. Его тело деблокировали спасатели. 17-летнюю девушку вытащили из-под завалов еще живой. Она умерла в карете скорой от полученных травм. За жизнь матери врачи боролись более 10 часов, но спасти женщину не удалось.

Раскапывать семью из-под завалов помогали соседи.

Взрыв, потом начался пожар. Побежали спасать соседей. Дым, пожар, стены были завалены. Раскапывали. Я помогал откапывать, когда откопали девушку, она еще была жива,
вспоминает сосед погибших Олег Николаевич.

Татьяна, соседка погибшей семьи рассказывает, что все происходило очень быстро.

Мы слышали только, как эти мопеды летят. Успевали только приседать. Я кричала, чтобы все сели, потому что подлетало очень близко. И взрывалось где-то неподалеку. Не успели даже сориентироваться. Только услышали крик, и все сразу бросили и побежали на помощь. Потому что все начало гореть. Соседка Наталья кричала. Их с мужем завалило,
– вспомнила женщина в эфире телемарафона.

Старшей дочери погибшей семьи – Виктории – на момент взрыва дома не было, поскольку она живет отдельно. Девушка вспомнила, что недавно у отца был день рождения. Его хотели отпраздновать всей семьей вместе, когда потеплеет. "У мамы должен был быть в июле день рождения. Столько планов было", – говорит Виктория.

Известно, что еще 14 человек получили ранения. 5 находятся в медицинских учреждениях.

В результате попадания вражеских беспилотников получили повреждения и разрушения многоэтажки, здания детсада и гимназии, заведение отдыха, частные дома и другая инфраструктура областного центра, испорчен автотранспорт.