Правительство США не будет прекращать работу: в Сенате поддержали продление финансирования

Сенат Соединенных Штатов вслед за Палатой представителей принял законопроект о временном финансировании правительства США и предотвращении возможного прекращения его работы. Документ поддержало 77 сенаторов, 13 были против.

Законопроект получил двухпартийную поддержку в верхней палате Конгресса менее чем за 36 часов до вероятного частичного прекращения работы правительства. Его передали на подпись президенту США Джо Байдену для того, чтобы он вступил в силу.

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Что предусматривает этот законопроект

Это двухпартийное соглашение предотвращает прекращение работы правительства и предоставляет Конгрессу дополнительное время для изучения законопроектов по полному финансированию на весь финансовый год.

Документ предусматривает выделение средств на финансирование министерств сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и городского развития по делам ветеранов, энергетики, юстиции, торговли, энергетики и других ведомств до 8 марта.

Остальные финансовые мероприятия на 2024 год, в частности законопроекты, имеющие больший конфликтный характер, и которые будет финансировать Пентагон, Министерство внутренней безопасности и Министерство труда, здравоохранения, социальных служб и образования, получат новый срок до 22 марта.

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