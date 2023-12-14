Сенат США поддержал оборонный бюджет на 2024 год: отдельные положения касаются Украины

Сенат США 13 декабря поддержал закон об оборонной политике. Он разрешает ежегодные военные расходы на рекордные 886 миллиардов долларов. Интересно, что в документе есть упоминания об Украине.

Сенат одобрил законопроект об ассигнованиях на нужды обороны (NDAA) с рекордной суммой разрешенных расходов – на 3% больше, чем в прошлом году. Reuters пишет, что документ содержит положение о возможности выделения средств Украине.

Смотрите также Байден предложил Конгрессу оставить Путина без "подарка на Рождество": что для этого нужно

Детали относительно Украины

В законе речь идет о возможности выделения 300 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Впрочем, отметило агентство, эта сумма мизерна по сравнению с 61 миллиардом помощи, включенной в пакет дополнительного финансирования Джо Байдена.

Также речь идет о создании Офиса специального генерального инспектора помощи Украине. В его обязанности входит проведение, надзор и координация и расследования средств, выделенных или иными способами, предоставленными для военной и невоенной поддержки нашего государства.

Закон распространит на 2024 год (когда Джо Байден его подпишет) полномочия президента США предоставлять или сдавать в аренду оборонные изделия Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим в результате вторжения России в Украину.

NDAA обеспечит Америке возможность держать позицию против России, устойчиво противостоять Коммунистической партии Китая и обеспечит, чтобы американская армия всегда оставалась самой современной во всем мире.

– ранее заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.