Зеленский отреагировал на решение Сената о выделении Украине помощи

Сенат США 24 апреля поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Президент Владимир Зеленский отметил, что этот шаг был жизненно необходимым.

Глава государства прежде всего выразил благодарность за голосование лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу, а также всем 79 сенаторам, которые поддержали документ.

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Зеленский ожидает быстрого подписания законопроекта

Зеленский отметил, что это выдающееся событие укрепляет роль Америки, как маяка демократии и лидера свободного мира.

Я также благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики. Я так же ценю поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорейшего подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах,

– добавил президент Украины.

По словам Зеленского, США предоставят Украине инструменты, которые крайне необходимы для установления справедливого мира. Говорится о дальнобойных возможностях, артиллерии и ПВО.

Что известно о голосовании в Конгрессе США

После долгих месяцев ожидания и дискуссий Палата представителей таки взялась за рассмотрение законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Окончательное голосование состоялось поздно вечером 20 апреля. Свой голос "за" отдали 311 конгрессменов. Все правки республиканцев были отклонены.

Пакет документов немедленно передали в Сенат, который ради скорейшего голосования даже изменил график работы. Лидер демократического большинства Чак Шумер заверил, что сделает все, чтобы законопроект попал на стол Джо Байдена.

Тем временем CNN предполагает, что в следующем пакете помощи от США таки будут дальнобойные ракеты ATACMS.

Сразу после голосования в Сенате, на сайте Белого дома появилось заявление, что президент Байден намерен безотлагательно подписать документ, чтобы помощь Украине начала поступать уже на этой неделе.