В США могут принять годовой пакет помощи Украине на сумму от 50 до 100 миллиардов, - WSJ
Источник:The Wall Street Journal
Сенаторы США от обеих партий в ближайшее время хотят принять ежегодный пакет помощи Украине. Он может составлять от 50 до 100 миллиардов долларов.
Проукраинские сенаторы от обеих партий могут в течение следующих недель быстро принять годовой пакет помощи для Украины. Он значительно превышает сумму помощи, о которой просил президент Джозеф Байден.
Смотрите также Байден одобрил передачу ATACMS Украине к визиту Зеленского в США, – New Yorker
Сенаторы видят больше смысла в одном большом пакете, чем в нескольких меньших. Мол, это "добавит Украине чувство уверенности", а также будет лучше "с политической точки зрения".
Когда могут одобрить решение
Годовой пакет помощи может быть принят между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября – датой окончания текущего законопроекта о временных расходах.
Размер помощи пока еще обсуждается. В частности, сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить 60 – 70 миллиардов долларов, а вот сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что цифра должна быть ближе к 100 миллиардам долларов. Впрочем, последний готов пойти на компромисс, если республиканцы согласятся с 60 миллиардами долларов.
Напомним, что в августе Джо Байден попросил 24 миллиарда долларов дополнительной помощи для Украины. Впрочем, совсем недавно СМИ сообщали, что американский лидер хочет решить внутреннюю политическую проблему с поддержкой Украины до начала выборов в США. Поэтому он рассматривает большой пакет помощи для нашего государства.
Отставка Маккарти и ситуация с помощью Украины
- 3 октября Палата представителей проголосовала за отставку спикера Кевина Маккарти. Это первый подобный случай в истории. Маккарти занимал должность в течение 9 месяцев, что стало кратчайшим периодом пребывания спикера в Палате представителей.
- Устранение Маккарти произошло на фоне голосования по временному бюджету США, из которого исключили помощь Украине. Так, республиканцы в Палате представителей Конгресса США решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украине. Их должны были предоставить в рамках нового оборонного бюджета на 2024 год.
- Прес-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что неодобрение новой помощи Украине может иметь ужасающие последствия на поле боя. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы эта поддержка была прервана.