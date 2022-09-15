Сенаторы США предлагают признать россию страной-спонсором терроризма: реакция ОП

Демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм направили в верхнюю палату Конгресса США законопроект, предлагающий признать россию государством-спонсором терроризма.

На это уже отреагировали в Офисе Президента. Официальную позицию властей озвучил глава ОП Андрей Ермак.

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Он поблагодарил сенаторов, с которыми общался в июле в Киеве, за важную позицию.

Если кто-то выглядит как террорист, платит террористам за преступления, совершает теракты – это точно россия. Россия – государство-спонсор терроризма,

– подчеркнул Ермак.

Что известно о законопроекте, который инициировали сенаторы

Представляя законопроект, сенатор Блюменталь объяснил его необходимость и актуальность убийствами мирных украинцев и прочими проявлениями жестокости, сопровождающими российское вторжение в Украину.

Второй соавтор законопроекта сенатор Грэм подчеркнул, что включение россии в список государств-спонсоров терроризма станет убедительным свидетельством американской поддержки как Киеву, так и другим союзникам США. В то же время, по его словам, это позволит вводить против россии жесткие санкции.

Пока неизвестно, когда законопроект будет вынесен на голосование.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что конгресс и администрация Байдена обсуждают применение в отношении россии санкций, аналогичных ограничениям, налагаемым на государства-спонсоров терроризма. К слову, 6 сентября президент США Джо Байден заявил, что США не будут признавать россию спонсором терроризма. В Белом доме впоследствии объяснили, что это якобы может иметь негативные последствия.

Признание россии государством-спонсором терроризма: коротко

В конце июля Сенат США принял резолюцию, в рамках которой призывает Государственный департамент признать россию государством-спонсором терроризма из-за ее кровавых действий в Украине, а также Грузии, Сирии и Чечне. В Конгрессе начали разрабатывать специальные критерии.

11 августа предоставить россии статус государства, которое спонсирует терроризм в мире, решили в Латвии. Евросоюз также призвали прекратить выдавать визы гражданам россии и беларуси.

К сожалению, решение Риги – это, безусловно, символический шаг, но он вряд ли повлияет на россию. Все потому, что признание государства спонсором терроризма с последствиями в практике мирового международного права вводили только США.

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