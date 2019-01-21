Сенцов написал письмо, в котором передал привет Порошенко и Климкину

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко получила письмо от режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги. Политзаключенный передает привет всем украинцам, в частности Петру Порошенко и Павлу Климкину.

Украинский режиссер Олег Сенцов считает очень важным то, что государство наконец-то занялось поддержкой кинопроизводства и книгоиздания.

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Геращенко подчеркнула, что в письме Сенцов просит передать привет Президенту Порошенко и министру Павлу Климкину.

Судя по тому, как их ругает российский телевизор – они делают все правильно,

– говорится в сообщении.

По ее словам, пленник Кремля планирует порадовать украинцев своими новыми книгами, сценариями и фильмами.

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.