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      Сенцов написав лист, у якому передав привіт Порошенку та Клімкіну

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      Сенцов написав лист, у якому передав привіт Порошенку та Клімкіну
      Сенцов написав лист, у якому передав привіт Порошенку та Клімкіну / Дзеркало тижня

      Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко отримала лист від режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі. Політв'язень передає привіт всім українця, зокрема Петру Порошенку та Павлові Клімкіну.

      Український режисер Олег Сенцов вважає дуже важливим те, що держава нарешті зайнялася підтримкою кіновиробництва і книговидання.

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      Геращенко наголосила, що у листі Сенцова просить передати привіт Президенту Порошенку і міністру Павлу Клімкіну. 

      Судячи з того, як їх лає російський телевізор – вони роблять все правильно,
      – йдеться в повідомленні.

      За її словами, бранець Кремля планує порадувати українців своїми новими книжками, сценаріями та фільмами.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      хроніка подій
      Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Павло Клімкін Петро Порошенко Україна – Росія Ірина Геращенко
      Джерело: 24 канал
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