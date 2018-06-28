Сенегал - Колумбия: видео голов и моментов матча
Сборные Сенегала и Колумбии на Чемпионате мира могли открыть счет еще в первом тайме. Однако судья, который сначала назначил пенальти в ворота Колумбии, впоследствии отменил свое решение.
Следовательно голы были отложены на второй тайм. И забить удалось именно колумбийцам. Гол головой после подачи с углового забил Эрри Мина.
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Более команды в этом матче не забивали, хотя имели немало шансов. Колумбия выходит в плей-офф, а Сенегал вылетает за "лишнюю" желтую карточку, которую в этом матче получил Ньянг.
Видео моментов матча Сенегал – Колумбия
Источник: 24 Канал
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