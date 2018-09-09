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Серена Уильямс обвинила судью в сексизме после поражения на US Open

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Серена Уильямс спорила с судьей матча и обвинила его в сексизме
Серена Уильямс спорила с судьей матча и обвинила его в сексизме / Getty Images

Американская теннисистка Серена Уильямс заметила в действиях судьи финала US Open сексизм в отношении к ней. Это произошло после того, как арбитр сделал ей предупреждение, а впоследствии отдал очко Наоми Осаке за споры.

Причиной скандала стало то, что арбитр сделал предупреждение Уильямс после того, как заметил, что тренер теннисистки Патрик Муратоглу подавал ей знаки, что запрещено.

"Я не согласна с тем, что судья вынес мне предупреждение, потому что тренер мне не помогал. Почему я считаю его вором? Потому что он отнял у меня очко. Он обвинил меня в мошенничестве, а я не мошенничала", – заявила после финала Уильямс.

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Штрафной гейм за оскорбление судьи Уильямс получила во втором сете, когда проиграла три гейма подряд, и счет в сете стал 3:5.

Я не раз слышала, как мужчины обзывают судей. То, что рефери отобрал у меня гейм после того, как я обозвала его вором, похоже на сексизм. Он бы никогда не наказал в похожей ситуации мужчину-теннисиста. Я продолжу бороться за женщин и за равенство,
– заявила на послематчевой пресс-конференции американская теннисистка.

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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