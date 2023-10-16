"С небес охраняет мир и покой": в Черкасской области простились с Героем, погибшим в Донецкой области

Во время выполнения боевого задания погиб Сергей Балака. Он защищал страну от российских захватчиков с первых дней полномасштабного вторжения.

О тяжелой потере сообщили в Тальневской городской территориальной общине, что в Черкасской области. Герою навсегда останется 48 лет.

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В родном обществе простились с защитником

Сергей Балака был родом из села Залесское Черкасской области. После учебы в школе и профессиональном училище он отправился на срочную службу в Керчь.

В 2015 году Сергей участвовал в антитеррористической операции. Боец служил в 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба Украины. Тогда он был пулеметчиком и наводчиком ДШК. С начала полномасштабного вторжения Сергей снова стал на защиту страны. С 27 февраля 2022 года он был мобилизован в ВСУ. Ввиду боевого опыта Сергея назначили на должность старшего сапера отделения инженерно-саперного взвода воинской части.

Во время несения службы Сергей Николаевич был удостоен наград, грамот и благодарностей. Его чтило руководство, уважали собратья за искренность, отвагу и справедливый характер. Он останется в их сердцах храбрым воином, добрым собратом и верным сыном украинского народа,

– сообщили в общине.

Герой погиб 21 августа 2023 во время выполнения боевого задания в Донецкой области. У Сергея остались мама Татьяна Михайловна, сестры Людмила и Любовь, жена Инна Петровна, сыновья Денис и Назар.

Провели защитника в последний путь 14 октября в Кобриново, где Сергей Балака прожил почти всю жизнь.

Тяжелые потери Украины в войне

Во время выполнения сложной боевой задачи погиб Илья Долматов с позывным "Бэтмен". Герой был родом из Каховки Херсонской области. Он стал в защиту страны 19-летним юношей в 2015 году и участвовал в боях за Донецкий аэропорт. Церемония прощания с героем намечена на 17 октября в Киеве.

На Купянском направлении во время выполнения боевого задания погиб Владимир Геращенко. Героя вспоминают как доброго и порядочного человека, никогда не отказывавшего в помощи.

В боях в районе села Клещеевка Донецкой области погиб Андрей Савчук. Через несколько дней ему должно было исполниться 34 года, однако Герой погиб во время выполнения боевого задания.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует семье и близким Героя. Светлая память