"С небес охраняет мир и покой": в Черкасской области простились с Героем, погибшим в Донецкой области
Во время выполнения боевого задания погиб Сергей Балака. Он защищал страну от российских захватчиков с первых дней полномасштабного вторжения.
О тяжелой потере сообщили в Тальневской городской территориальной общине, что в Черкасской области. Герою навсегда останется 48 лет.
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В родном обществе простились с защитником
Сергей Балака был родом из села Залесское Черкасской области. После учебы в школе и профессиональном училище он отправился на срочную службу в Керчь.
В 2015 году Сергей участвовал в антитеррористической операции. Боец служил в 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба Украины. Тогда он был пулеметчиком и наводчиком ДШК. С начала полномасштабного вторжения Сергей снова стал на защиту страны. С 27 февраля 2022 года он был мобилизован в ВСУ. Ввиду боевого опыта Сергея назначили на должность старшего сапера отделения инженерно-саперного взвода воинской части.
Во время несения службы Сергей Николаевич был удостоен наград, грамот и благодарностей. Его чтило руководство, уважали собратья за искренность, отвагу и справедливый характер. Он останется в их сердцах храбрым воином, добрым собратом и верным сыном украинского народа,
– сообщили в общине.
Герой погиб 21 августа 2023 во время выполнения боевого задания в Донецкой области. У Сергея остались мама Татьяна Михайловна, сестры Людмила и Любовь, жена Инна Петровна, сыновья Денис и Назар.
Провели защитника в последний путь 14 октября в Кобриново, где Сергей Балака прожил почти всю жизнь.Редакция 24 Канала искренне сочувствует семье и близким Героя. Светлая память
Тяжелые потери Украины в войне
- Во время выполнения сложной боевой задачи погиб Илья Долматов с позывным "Бэтмен". Герой был родом из Каховки Херсонской области. Он стал в защиту страны 19-летним юношей в 2015 году и участвовал в боях за Донецкий аэропорт. Церемония прощания с героем намечена на 17 октября в Киеве.
- На Купянском направлении во время выполнения боевого задания погиб Владимир Геращенко. Героя вспоминают как доброго и порядочного человека, никогда не отказывавшего в помощи.
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