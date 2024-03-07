Погиб в день рождения жены: в Хмельницкой области попрощались с военным Сергеем Белым
В Хмельницкой области в Войтовецкой тергромаде попрощались с 35-летним военным Сергеем Белым. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания в Херсонской области 1 марта 2024 года.
Военный героически погиб в день рождения своей жены. У павшего защитника осталась дочь.
К теме Люди приходят, молятся и плачут: щемящие фото с могилы "Да Винчи"
С военным Сергеем Белым состоялось прощание с военным Сергеем Белым
В Войтовецкой объединенной территориальной громаде написали, что Сергей Белый родился 20 декабря 1989 года в селе Писаревка в Хмельницкой области. Образование получил в Писаревской общеобразовательной школе и Хмельницком профессионально-техническом училище №4.
После срочной службы в армии в 2008 году он получил опыт работы на машиностроительном заводе, а до начала полномасштабного вторжения находился за границей.
В 2019 году Белый женился на жене Лилии, у них родилась дочь Соломия.
Сергей был любящим мужем, сыном, внуком и братом, опорой и надеждой в семье. Он имел много друзей, был чрезвычайно позитивным человеком и душой компании,
– отметили в громаде.
В июле 2022 года защитника призвали на службу в Вооруженные Силы Украины. Он занял должность командира стрелковой роты в 106-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны.
К сожалению, жизнь Белого трагически оборвалась в Херсонской области 1 марта 2024 года. Погибшего воина почтили люди, которые встречали его тело с флагами и цветами, став на колени в знак уважения. Похоронили погибшего военного на местном кладбище.
В Хмельницкой области попрощались с погибшим Сергеем Белым / Фото из фейсбука Войтовецкой объединенной территориальной громады
Тяжелые потери Украины на фронте
- В Харьковской области погибла парамедик и волонтер из Днепра Ольга Гриценко. Женщина помогала территориальной обороне, переселенцам и организовывала занятия по первой медицинской помощи для всех желающих.
- При исполнении служебных обязанностей 1 марта погиб командир аэромобильного отделения Евгений Хоменко. Военный был родом из Миргорода Полтавской области, и на момент смерти мужчине было 37 лет.
- На фронте также погиб военнослужащий из Тернопольской области Иван Педоренко. Ранее его наградили знаком отличия "Золотой крест" за мужество и высокий профессионализм в работе на фронте.