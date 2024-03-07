Погиб в день рождения жены: в Хмельницкой области попрощались с военным Сергеем Белым

В Хмельницкой области в Войтовецкой тергромаде попрощались с 35-летним военным Сергеем Белым. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания в Херсонской области 1 марта 2024 года.

Военный героически погиб в день рождения своей жены. У павшего защитника осталась дочь.

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С военным Сергеем Белым состоялось прощание с военным Сергеем Белым

В Войтовецкой объединенной территориальной громаде написали, что Сергей Белый родился 20 декабря 1989 года в селе Писаревка в Хмельницкой области. Образование получил в Писаревской общеобразовательной школе и Хмельницком профессионально-техническом училище №4.

После срочной службы в армии в 2008 году он получил опыт работы на машиностроительном заводе, а до начала полномасштабного вторжения находился за границей.

В 2019 году Белый женился на жене Лилии, у них родилась дочь Соломия.

Сергей был любящим мужем, сыном, внуком и братом, опорой и надеждой в семье. Он имел много друзей, был чрезвычайно позитивным человеком и душой компании,

– отметили в громаде.

В июле 2022 года защитника призвали на службу в Вооруженные Силы Украины. Он занял должность командира стрелковой роты в 106-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны.

К сожалению, жизнь Белого трагически оборвалась в Херсонской области 1 марта 2024 года. Погибшего воина почтили люди, которые встречали его тело с флагами и цветами, став на колени в знак уважения. Похоронили погибшего военного на местном кладбище.

В Хмельницкой области попрощались с погибшим Сергеем Белым / Фото из фейсбука Войтовецкой объединенной территориальной громады

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