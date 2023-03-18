У России будет истерика: в Казахстане высказались о вероятном назначении Гайдая послом

В Казахстане, возможно, появится новый посол Украины – Сергей Гайдай, в прошлом глава Луганской областной военной администрации. Он подтвердил, что может получить такую должность. Однако россияне не в восторге от такого предназначения.

Общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев предположил, что это будет звонкая и чувствительная пощечина для России. Об этом он рассказал 24 Каналу. Он отметил, что ему известно, как страна-агрессор давит на МИД и, возможно, на президента Казахстана, по этому поводу.

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Будем всячески помогать Гайдаю

Он напомнил, что Петр Врублевский, который был очень ярким послом Украины в Казахстане и патриотом, действительно сказал правду.

И за это его убрала, к сожалению, наша власть,

– считает Шураев.

Однако он отметил, что Гайдай – это Врублевский в квадрате.

Как Сергея Гайдая примут в Казахстане в качестве посла Украины: смотрите видео

"Это настоящий бандеровец, человек с боевым опытом. И по этому поводу российская пропаганда будет пищать и визжать со всех телевизоров. А я радуюсь тому, что такой достойный сын Украины будет представлять ее в нашей стране. Ведь именно такой человек нужен в Казахстане. И мы ему здесь будем всячески помогать", – подчеркнул Арман Шураев.

Что известно о назначении Сергея Гайдая послом Украины в Казахстане